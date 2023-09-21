– Можно по-разному говорить. Если взять второй тайм, то у нас были хорошие моменты. К сожалению, не реализовали их. Мы играли с определенным преимуществом. Мы прекрасно понимаем, что пенальти — это лотерея. Не нужно никого обвинять.
Сегодня в Татарстане была проведена очередная игра группового этапа Кубка России по футболу (Путь РПЛ). Там местный "Рубин" сыграл против "Ростова". Основное время встречи завершилось ничейным результатом – 1:1. В связи с этим победителя командам пришлось определять в серии 11-метровых ударов. По пенальти подопечные Рашида Рахимова оказались менее удачливыми. Они уступили со счетом 2:4.
Источник: "Матч ТВ"
Рахимов – о поражении от "Ростова": мы играли с определенным преимуществом
Главный тренер казанского "Рубина" Рашид Рахимов прокомментировал поражение своей команды от "Ростова" в игре Кубка России по футболу.
Фото: ФК "Рубин"