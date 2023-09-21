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Рахимов – о поражении от "Ростова": мы играли с определенным преимуществом

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Главный тренер казанского "Рубина" Рашид Рахимов прокомментировал поражение своей команды от "Ростова" в игре Кубка России по футболу.
Фото: ФК "Рубин"
– Можно по-разному говорить. Если взять второй тайм, то у нас были хорошие моменты. К сожалению, не реализовали их. Мы играли с определенным преимуществом. Мы прекрасно понимаем, что пенальти — это лотерея. Не нужно никого обвинять.

Сегодня в Татарстане была проведена очередная игра группового этапа Кубка России по футболу (Путь РПЛ). Там местный "Рубин" сыграл против "Ростова". Основное время встречи завершилось ничейным результатом – 1:1. В связи с этим победителя командам пришлось определять в серии 11-метровых ударов. По пенальти подопечные Рашида Рахимова оказались менее удачливыми. Они уступили со счетом 2:4.

Источник: "Матч ТВ"


Рахимов Рубин Ростов Кубок России
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