— Чем можно объяснить два разных тайма по содержанию? Почему подсели? Да, в конце первого тайма уже подсели. Семь человек на таком уровне прежде не играли. И то, как они играли в первой части первого тайма, уже хорошо. Средний возраст линии обороны — 19 лет. Более чем объяснимо все.
20 сентября в рамках матча группового этапа Пути РПЛ Кубка России "Ростов" на выезде сразился против казанского "Рубина". Основное время поединка завершилось ничейным результатом – 1:1. По пенальти сильнее оказались подопечные Валерия Карпина – 4:2.
Напомним, "Ростов" свой следующий матч в Кубке России по футболу проведет 3 октября. Он на выезде сыграет против московского "Локомотива".
Источник: "Матч ТВ"
Карпин – об игре с "Рубином": в конце первого тайма уже подсели. Семь человек на таком уровне прежде не играли
Наставник "Ростова" Валерий Карпин высказался об игре своей команды против "Рубина" в рамках группового этапа Пути РПЛ Кубка России.
Фото: РИА Новости