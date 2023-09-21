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Глушаков: ромбик костромского "Спартака" мне нравится больше, чем у московского

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Бывший полузащитник сборной России Денис Глушаков прокомментировал свой переход в "Спартак" из Костромы.

Фото: "Матч ТВ"
– В "Спартак" вернулся! Мне ромбик костромского "Спартака" нравится больше, чем у московского. Там он старый и без мячика. Вернулся, да. Я хотел вернуться. Но я еще не закончил карьеру, — цитирует Глушакова "Чемпионат".

Сегодня стало известно о том что, бывший футболист сборной России Денис Глушаков перешел в костромской "Спартак", который выступает во Второй лиге. Срок трудового договора между сторонами не раскрывается.

Напомним, ранее 36-летний Денис Глушаков выступал в составе московского "Спартака". Он играл за красно-белых с 2013 по 2019 год. В составе столичной команды полузащитник завоевал чемпионский титул РПЛ.


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