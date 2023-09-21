"Грозный сейчас активно застраивается — дома, торговые центры и так далее. Через пару лет там будет просто красотища. Реально, как мини-Дубай", — сказал Адамов.
23-летний спортсмен выступает в команде из Оренбурга на правах аренды из "Зенита". В восьми встречах нынешнего сезона спортсмен провёл на поле 497 минут, не отметившись результативными действиями.
Источник: Sport24.
Адамов: Грозный сейчас активно застраивается. Через пару лет там будет мини-Дубай
Защитник "Оренбурга" Арсен Адамов высказался о родном Грозном.
Фото: ФК "Зенит"