Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Оренбург
0 - 0 0 0
Факел2 тайм

Лига Европы УЕФА

МатчиНовости
ЛАСК
19:45
ЛиверпульНе начат
Шериф
19:45
РомаНе начат
Олимпиакос
22:00
ФрайбургНе начат
Аякс
22:00
МарсельНе начат

Адамов: Грозный сейчас активно застраивается. Через пару лет там будет мини-Дубай

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Защитник "Оренбурга" Арсен Адамов высказался о родном Грозном.
Фото: ФК "Зенит"
"Грозный сейчас активно застраивается — дома, торговые центры и так далее. Через пару лет там будет просто красотища. Реально, как мини-Дубай", — сказал Адамов.

23-летний спортсмен выступает в команде из Оренбурга на правах аренды из "Зенита". В восьми встречах нынешнего сезона спортсмен провёл на поле 497 минут, не отметившись результативными действиями.

Источник: Sport24.


Адамов Оренбург
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится