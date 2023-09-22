"В "Зените" очень серьезная конкуренция, и каждый молодой игрок должен быть к этому готов и работать на максимуме... Мнение, что я приехал в "Зенит" из-за денег — полный бред", — сказал Адамов.
Адамов признался, что только Всевышний знает, что у него на душе. Он считает несправедливым то, что если молодой игрок едет в "Зенит", все считают, что он отправился туда из-за денег. Защитник рассказал, что ему предлагал хороший контракт "Урал", а "Локомотив" готов был платить примерно столько же, сколько и "Зенит".
Источник: Sport24.
Адамов: мнение, что я приехал в "Зенит" из-за денег — полный бред
Защитник "Зенита" Арсен Адамов, ныне выступающий на правах аренды за "Оренбург", признался, что переходил в стан чемпиона России не из-за денег.
Фото: ФК "Зенит"