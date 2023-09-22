"Зенит" не нашел замену Малкому — это может стать главной проблемой на пути к чемпионству. Минувшее трансферное окно клуб провел в режиме экономии", — сказал Петржела.
Бразильский нападающий выступал за российскую команду с 2019 по 2023 год. В летнее трансферное окно спортсмен принял решение продолжить карьеру в клубе "Аль-Хиляль" из Саудовской Аравии. Однако "Зенит" так и не подписал замену Малкому.
Источник: "РБ Спорт".
Петржела: "Зенит" провел ТО в режиме экономии, отсутствие замены Малкому может стать проблемой
Бывший главный тренер "Зенита" Властимил Петржела заявил, что отсутствие замены Малкому может сыграть с командой злую шутку.
Фото: ФК "Зенит"