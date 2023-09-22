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Петржела: "Зенит" провел ТО в режиме экономии, отсутствие замены Малкому может стать проблемой

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Бывший главный тренер "Зенита" Властимил Петржела заявил, что отсутствие замены Малкому может сыграть с командой злую шутку.
Фото: ФК "Зенит"
"Зенит" не нашел замену Малкому — это может стать главной проблемой на пути к чемпионству. Минувшее трансферное окно клуб провел в режиме экономии", — сказал Петржела.

Бразильский нападающий выступал за российскую команду с 2019 по 2023 год. В летнее трансферное окно спортсмен принял решение продолжить карьеру в клубе "Аль-Хиляль" из Саудовской Аравии. Однако "Зенит" так и не подписал замену Малкому.

Источник: "РБ Спорт".


Петржела Зенит Малком Аль-Хиляль Российские трансферы
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