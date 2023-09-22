Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
КАМАЗ
19:30
ТорпедоНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Алавес
22:00
АтлетикНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Салернитана
19:30
ФрозинонеНе начат
Лечче
21:45
ДженоаНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Штутгарт
21:30
ДармштадтНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Монако
22:00
НиццаНе начат

Келлвен рассказал о причинах выбора ЦСКА при наличии интереса "Бенфики"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Правый защитник ЦСКА Келлвен объяснил, почему принял решение перейти именно к красно-синим.
Фото: ПФК ЦСКА
- Была ли возможность оказаться не в ЦСКА? "Бенфика" проявляла интерес, но предложения от них не последовало. ЦСКА же был настойчивее, я очень счастлив своему выбору. Предложение ЦСКА было хорошим? Конечно. Клуб же обладает феноменальной инфраструктурой, плюс за пределами поля есть всё необходимое. Например, мне помогли найти отличное жилье, поэтому благодарю клуб за поддержку. Ну и ЦСКА очень хотел меня! - приводит слова Келлвена Matchtv.ru.

22-летний правый защитник Келлвен перешел в столичный ЦСКА из бразильского "Атлетико Паранаэнсе", пресс-служба красно-синих объявила о подписании игрока 1 сентября 2023 года. Сумма трансферной компенсации за бразильца составила 4,5 миллиона евро. Келлвен принял участие во всех трех матчах красно-синих, состоявшихся после его трансфера, при этом во всех трех случаях выходил в стартовом составе, его суммарное игровое время в ЦСКА составило 210 минут. Результативными баллами за новый клуб защитник пока не отметился.


ЦСКА Бенфика Келлвен Российские трансферы
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • +2
  • Не нравится