- Была ли возможность оказаться не в ЦСКА? "Бенфика" проявляла интерес, но предложения от них не последовало. ЦСКА же был настойчивее, я очень счастлив своему выбору. Предложение ЦСКА было хорошим? Конечно. Клуб же обладает феноменальной инфраструктурой, плюс за пределами поля есть всё необходимое. Например, мне помогли найти отличное жилье, поэтому благодарю клуб за поддержку. Ну и ЦСКА очень хотел меня! - приводит слова Келлвена Matchtv.ru.
22-летний правый защитник Келлвен перешел в столичный ЦСКА из бразильского "Атлетико Паранаэнсе", пресс-служба красно-синих объявила о подписании игрока 1 сентября 2023 года. Сумма трансферной компенсации за бразильца составила 4,5 миллиона евро. Келлвен принял участие во всех трех матчах красно-синих, состоявшихся после его трансфера, при этом во всех трех случаях выходил в стартовом составе, его суммарное игровое время в ЦСКА составило 210 минут. Результативными баллами за новый клуб защитник пока не отметился.
Келлвен рассказал о причинах выбора ЦСКА при наличии интереса "Бенфики"
Правый защитник ЦСКА Келлвен объяснил, почему принял решение перейти именно к красно-синим.
Фото: ПФК ЦСКА