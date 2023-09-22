- Дать wild-card командам Медиалиги невозможно. Действует спортивный принцип, есть путь отбора - начиная со Второй лиги. Если они его пройдут, смогут стать участниками РПЛ. Российская премьер-лига и официальные футбольные соревнования - это всё же про футбол, а не про медийные показатели. Если мы будем вручать медали, исходя из количества болельщиков, подписчиков, долей и рейтингов - тогда они займут важное место, но в таком случае это уже будет не Премьер-лига, а Медиалига, - передает слова Дюкова "СЭ".
Ранее некоторые представители команд, выступающих в Медиалиге, заявляли о готовности своих клубов к выступлениям в Российской премьер-лиге и желательности их прямого допуска в РПЛ путем выдачи wild-card. В настоящее время, начиная с прошлого сезона, представители Медиалиги выступают в Кубке России, стартуя с первого раунда Пути регионов. В текущем розыгрыше Кубка России медиафутбольная команда "2DROTS" вышла в четвертый раунд Пути регионов, где 29 сентября встретится на своем поле с выступающими в Первой лиге подмосковными "Химками".
Дюков: команды Медиалиги смогут стать участниками РПЛ, если пройдут путь отбора со Второй лиги
Президент РФС Александр Дюков исключил возможность выдачи wild-card командам Медиалиги для участия в РПЛ.
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