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Смородская: нет клуба, в котором я бы не хотела поработать. Но не сегодня - сейчас в футболе нечего делать

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Экс-президент "Локомотива" Ольга Смородская ответила на вопрос о возможности своего возвращения в футбольную деятельность.
Фото: ФК "Локомотив"
- Не готова сегодня возвращаться в футбол. Сейчас там нечего делать. Вот когда вернемся в большую футбольную семью, тогда будем разговаривать. Конечно, я имею в виду Европу. Для меня нет футбольного клуба, в котором бы я не хотела работать. Если будет возможность, поработаю в любом, - передает слова Смородской Sport24.

С февраля 2022 года все российские клубы и сборные отстранены от международных соревнований под эгидами УЕФА и ФИФА решениями руководства этих организаций. По этой причине клубы Российской премьер-лиги полностью пропускают второй подряд еврокубковый сезон. Это отстранение является бессрочным и вызвано неспортивными политическими причинами.

66-летняя Ольга Смородская ранее работала в структурах ЦСКА и московского "Локомотива", в том числе на посту президента "железнодорожников".


Локомотив Смородская
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