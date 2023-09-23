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Д. Билялетдинов о дерби "Спартак" - "Динамо": команда Лички очень опасна. Если они ловят кураж, их тяжело остановить

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Экс-полузащитник "Локомотива" Динияр Билялетдинов назвал фаворита матча 9-го тура РПЛ "Спартак" - "Динамо".
Фото: Чемпионат.com
- Наверное, "Спартак" можно назвать фаворитом в сегодняшнем московском дерби. Но "Динамо" очень опасная команда. Если они ловят кураж, то их тяжело остановить. У "Спартака" недавно была серия неудачных игр. После паузы на матчи сборной что-то поменялось, начались победы. Главное, чтобы их надолго хватило.

Московское дерби в рамках 9-го тура российской Премьер-лиги, в котором "Спартак" примет "Динамо", состоится сегодня, 23 сентября на "Открытие Банк Арене". Начало матча в 19:00 по Москве. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном. Напомним, подопечные Гильермо Абаскаля в прошлом туре обыграли "Сочи" со счетом 1:0, прервав тем самым свою четырехматчевую безвыигрышную серию в чемпионате России (1 ничья, 3 поражения). Перед очным поединком коллектив Марцела Лички занимает 4-е место в турнирной таблице, "красно-белые" расположились на 6-й строчке.

Источник: "Чемпионат"


Билялетдинов Д. Спартак Динамо
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