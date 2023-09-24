"Мы хотим стать чемпионами, это наша цель. Предстоит длинный путь, есть время, чтобы исправиться. Я надеюсь, мы это сделаем и будем бороться за высокие места", — сказал Чавес.
27-летний спортсмен стал игроком московского клуба в летнее трансферное окно, перейдя из "Пачуки" за 6,5 миллиона евро (данные Transfermarkt). За новую команду Чавес в шести матчах отдал одну результативную передачу.
Источник: Metaratings
Чавес: "Динамо" хочет стать чемпионом, это наша цель
Полузащитник "Динамо" Луис Чавес заявил, что перед командой стоит цель завоевать чемпионство.
Фото: ФК "Динамо"