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Сергеев: поначалу "Зенит" где-то не вошел в сезон, упустили несколько очков. Сейчас "Краснодар" уже почти догнали

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Нападающий "Зенита" Иван Сергеев высказался на тему старта сезона команды.
Фото: РБК Спорт
"Поначалу мы где-то не вошли в сезон, упустили несколько очков. Теперь есть возможность наверстать упущенное. "Краснодар" уже почти догнали", — сказал Сергеев.

Напомним, "Зенит" по итогам восьми туров занимает в турнирной таблице третье место, набрав 17 очков. Выше располагается "Краснодар" (18) и "Крылья Советов" (18). Самарский клуб уже провёл свой матч в девятом туре.

Источник: "Матч ТВ".


Зенит Сергеев
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