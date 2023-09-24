"Очень тепло, кстати, с ним попрощались. Узнали, что он едет в ОАЭ на пути из Казани. Устроили импровизированный тоннель, пообщались на тему его отъезда, пожелали удачи", — сказал Сергеев.
27-летний Бакаев нынешний сезон проведёт в команде "Аль-Вахда" из ОАЭ. За "Зенит" в восьми матчах текущего сезона спортсмен успел провести на поле 264 минуты, отметившись результативной передачей. Его контракт с российским клубом рассчитан до лета 2025 года.
Источник: "Матч ТВ".
Сергеев — об отъезде Бакаева в ОАЭ: тепло с ним попрощались. Устроили импровизированный тоннель
Нападающий "Зенита" Иван Сергеев рассказал, как в команде попрощались с нападающим Зелимханом Бакаевым, которые на правах аренды будет выступать за клуб "Аль-Вахда" из ОАЭ.
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