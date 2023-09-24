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Тренер "Оренбурга" Деограсия – о поражении от "Пари НН": мы хорошо играли только первые минут 20

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Главный тренер "Оренбурга" Давид Деограсия прокомментировал поражение своей команды от нижегородского "Пари НН" (1:3) в матче 9-го тура РПЛ.
Фото: ФК "Оренбург"
– Мы хорошо играли только первые минут 20, потом стали играть назад, хотя обычно так не делаем. Поздравляю соперника с победой, они ее заслужили. С чем связаны замены Веры и Марина в перерыве? Для нас лидеры все, решили поменять, так как надо было добавить агрессии.

Сегодня, 24 сентября 2023 года, в Нижнем Новгороде состоялся очередной матч девятого тура Российской Премьер-лиги. В рамках него местный "Пари НН" сыграл против "Оренбурга". Встреча завершилась победой хозяев. Итоговый счет – 3:1.

"Оренбург" после минувшего поединка остался с восемью баллами. Подопечные Давида Деограсии занимают промежуточное 12 место в турнирной таблице РПЛ.

Источник: "Матч ТВ"


Оренбург Деограсия Нижний Новгород
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