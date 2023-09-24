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Юран – о победе над "Оренбургом": задача была в том, чтобы нейтрализовать пару футболистов соперника

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Главный тренер нижегородского "Пари НН" Сергей Юран оценил победу своей команды над "Оренбургом" (3:1) в игре 9-го тура чемпионата России.
Фото: ФК "Пари НН"
— Задача была в том, чтобы нейтрализовать пару футболистов. Парни молодцы, сделали все, что наигрывали. В перерыве сделали еще поправки, и замены сработали. Да и в первом тайме были моменты, нужно было забивать и доводить до конца. Видно, что наша команда превосходит физически и в атаке, и в обороне.

Сегодня в Нижнем Новгороде была проведена очередная встреча девятого тура Российской Премьер-лиги. Там местный "Пари НН" встретился с "Оренбургом". Подопечные Сергея Юрана одержали победу со счетом 3:1. У хозяев забитыми мячами отметились Зе Турбо (45 минута), Эдгар Севикян (53 минута) и Хуан Боселли (75 минута). У гостей забил Матиас Перес (28 минута).

После девяти туров Российской Премьер-Лиги нижегородский "Пари НН" имеет на своем счету 14 баллов. Коллектив Сергея Юрана занимает шестую строчку в турнирной таблице.

Источник: "Матч ТВ"


Юран Нижний Новгород Оренбург
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