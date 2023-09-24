Встреча команд закончилась победой москвичей со счётом 2:1. Баринов оценил игру форварда "Локомотива" Артёма Дзюбу, который ранее выступал за "Зенит".
Баринов отметил значимость этого поединка для Дзюбы.
"После матча с "Оренбургом" (0:2) нам было важно победить. На разговоры внимания мы не обращали.
Дзюба? Для него матч был принципиальным. Он выложился, отдал все силы на поле", - приводит слова Баринова "РБ Спорт".
Баринов: Дзюба в принципиальном матче с "Зенитом" отдал все силы на поле
Полузащитник "Локомотива" Дмитрий Баринов подвёл итоги матча 9-го тура РПЛ с "Зенитом".
Фото: РИА "Новости"