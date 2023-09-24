Поединок, проходивший в Санкт-Петербурге, закончился победой гостей со счётом 2:1. Дзюба ранее высьупал за питерский клуб. Нападающий вышел в стартовом составе и провёл на поле 76 минут.
"Артём был максчимально мотивирован до игры, в раздевалке и на поле. Для него это была особенная игра. В раздевалке от него был отличный заряд. Я не был на чемпионате мира, но было что-то похожее", - приводит слова Лантратова "Чемпионат".
Лантратов: Дзюба был максимально мотивирован на матч с "Зенитом"
Голкипер "Локомотива" Илья Лантратов высказался о настрое форварда команды Артёма Дзюба на матч 9-го тура РПЛ с "Зенитом".
Фото: "Чемпионат"