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Червиченко назвал слова Дзюбы про Семака "ответом ребёнка"

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Экс-президент "Спартака" Андрей Червиченко раскритиковал форварда "Локомотива" Артёма Дзюбу.
Фото: "Чемпионат"
После матча "Локомотива" и "Зенита" в 9-м туре РПЛ Дзюба язвительно отозвался о главном тренере питерцев Сергее Семаке.

Встреча закончилась со счётом 2:1 в пользу москвичей. Дзюба в ответ на вопрос журналистов о том, уладили ли они конфликт с Семаком, сказал: "А это кто?".

"Слова Дзюбы про Семака? Эти слова говорят о том, что, во-первых, ещё детство не прошло. Это ответ не серьёзного мужчины, а ответ ребёнка, которого где-то обидели", - цитирует Червиченко "Чемпионат".


Червиченко Семак Дзюба Зенит Локомотив
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