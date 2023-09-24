После матча "Локомотива" и "Зенита" в 9-м туре РПЛ Дзюба язвительно отозвался о главном тренере питерцев Сергее Семаке.
Встреча закончилась со счётом 2:1 в пользу москвичей. Дзюба в ответ на вопрос журналистов о том, уладили ли они конфликт с Семаком, сказал: "А это кто?".
"Слова Дзюбы про Семака? Эти слова говорят о том, что, во-первых, ещё детство не прошло. Это ответ не серьёзного мужчины, а ответ ребёнка, которого где-то обидели", - цитирует Червиченко "Чемпионат".
Червиченко назвал слова Дзюбы про Семака "ответом ребёнка"
Экс-президент "Спартака" Андрей Червиченко раскритиковал форварда "Локомотива" Артёма Дзюбу.
Фото: "Чемпионат"