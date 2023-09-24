Встреча закончилась победой краснодарцев со счётом 2:0. После этой победы они вновь вышли на чистое первое место.
"Мы ожидали подобной игры от соперника, "Урал" очень организован за линией мяча. У них по 10 игроков были за линией мяча, вскрывать такую оборону тяжело.
Мы в первые 45 минут встречи играли в хороший футбол, но не сумели создать нужное количество моментов. Мы торопились, выполняли навесы в неправильное время. Нам приходилось открывать соперника с помощью индивидуальных действий", - цитирует Ивича "Матч ТВ".
Ивич: ожидали сложную игру с "Уралом"
Главный тренер "Краснодара" Владимир Ивич подвёл итоги матча 29-го тура РПЛ с "Уралом".
Фото: "Чемпионат"