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Ивич: ожидали сложную игру с "Уралом"

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Главный тренер "Краснодара" Владимир Ивич подвёл итоги матча 29-го тура РПЛ с "Уралом".
Фото: "Чемпионат"
Встреча закончилась победой краснодарцев со счётом 2:0. После этой победы они вновь вышли на чистое первое место.

"Мы ожидали подобной игры от соперника, "Урал" очень организован за линией мяча. У них по 10 игроков были за линией мяча, вскрывать такую оборону тяжело.

Мы в первые 45 минут встречи играли в хороший футбол, но не сумели создать нужное количество моментов. Мы торопились, выполняли навесы в неправильное время. Нам приходилось открывать соперника с помощью индивидуальных действий", - цитирует Ивича "Матч ТВ".


Ивич Краснодар Урал
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