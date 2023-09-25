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Байрамян — о промахе в матче с ЦСКА: дай мне еще 50 таких моментов, я забью

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Полузащитник "Ростова" Хорен Байрамян высказался о своём промахе в матче 9-го тура чемпионата России с ЦСКА (3:3).
Фото: Getty Images
"Дай мне еще 50 таких моментов, я забью. Увы, но так бывает, что я теперь могу сделать", — сказал Байрамян.

Отметим, что команда Валерия Карпина, которая в домашнем матче вела со счётом 2:0 и 3:1 по ходу встречи, упустила победу и сыграла с армейцами в ничью. Донской коллектив не может победить в чемпионате России уже пять матчей. Валерий Карпин работает в команде с декабря 2017 года.

Источник: "Матч ТВ".


Байрамян ЦСКА Ростов
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