"Дай мне еще 50 таких моментов, я забью. Увы, но так бывает, что я теперь могу сделать", — сказал Байрамян.
Отметим, что команда Валерия Карпина, которая в домашнем матче вела со счётом 2:0 и 3:1 по ходу встречи, упустила победу и сыграла с армейцами в ничью. Донской коллектив не может победить в чемпионате России уже пять матчей. Валерий Карпин работает в команде с декабря 2017 года.
Источник: "Матч ТВ".
Байрамян — о промахе в матче с ЦСКА: дай мне еще 50 таких моментов, я забью
Полузащитник "Ростова" Хорен Байрамян высказался о своём промахе в матче 9-го тура чемпионата России с ЦСКА (3:3).
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