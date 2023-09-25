"Очень хорошая и интересная игра была, наверное, закономерный результат. Я не вижу преимущества у "Зенита" такого глобального, чтобы сказать, что незаслуженная победа, очень дисциплинированно и качественно сыграли, выполнили установку тренера достойно", — сказал Ульянов.
Функционер выразил надежду, что такая победа над сильным соперником даст его команде толчок, который позволит и далее набирать очки. Ульянов заявил, что сейчас чемпионат РПЛ выровнялся, и не имеет в себе слабых команд, с которыми будет просто играть. Он поблагодарил команду за победу над "Зенитом".
Источник: ТАСС.
Ульянов — о победе "Локо" над "Зенитом": закономерный результат. Не вижу у соперника глобального преимущества
Спортивный директор "Локомотива" Дмитрий Ульянов высказался после победы над "Зенитом" (2:1) в 9-м туре РПЛ.
Фото: ФК "Локомотив"