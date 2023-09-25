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Сенников: не знаю, закроет ли Тикнизян эту позицию в итоге лучше Изидора

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Бывший защитник "Локомотива" Дмитрий Сенников высказался о футболисте команды Наире Тикнизяне.
Фото: Матч ТВ
"Не знаю, закроет ли Тикнизян эту позицию в итоге лучше Изидора, потому что его игра там — это пока эксперимент. Сейчас получается, но мне больше нравилось, когда Тикнизян играл левого защитника, а Ненахов — правого", — сказал Сенников.

Напомним, 24-летний Тикнизян, выступающий за московскую команду с 2021 года, в нынешнем сезоне принял участие в 13 встречах во всех турнирах, в которых забил пять голов и отдал две результативные передачи. Соглашение между сторонами рассчитано до лета 2026 года.

Источник: Legalbet.


Тикнизян Сенников Локомотив
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