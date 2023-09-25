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Гендир "Балтики": не вижу причин, чтобы даже обсуждать вопрос возможной отставки Игнашевича

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Генеральный директор "Балтики" Кирилл Волженкин рассказал, что по ходу сезона в команде не рассматривали возможное увольнение Сергея Игнашевича.
Фото: ФК "Торпедо"
"Мы — одна команда и все вместе идем от матча к матчу. Я не вижу причин, чтобы даже обсуждать вопрос возможной отставки", — сказал Волженкин.

Отметим, что при Сергее Игнашевиче команда из Калининграда в прошлом сезоне заняла второе место в Первой лиге и автоматически поднялась в Российскую Премьер-Лигу спустя долгое время.

Источник: "Матч ТВ".


Игнашевич Балтика
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