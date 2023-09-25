"Да, много раз из разных источников, даже иногда из самых таких неожиданных источников предлагали", — сказал Гафин.
36-летний Глушаков до зимней паузы подписал контракт с клубом "Спартак" из Костромы. Прошлый сезон он выступал за "Пари НН" и подмосковные "Химки", а затем несколько месяцев находился без клуба.
Источник: "Спорт-Экспресс".
Гафин: "Динамо" предлагали подписать Глушакова, даже иногда из самых таких неожиданных источников
Член совета директоров "Динамо" Дмитрий Гафин подтвердил, что в летнее трансферное окно команде предлагали подписать полузащитника Дениса Глушакова.
Фото: СЭ