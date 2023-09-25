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Гафин: "Динамо" предлагали подписать Глушакова, даже иногда из самых таких неожиданных источников

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Член совета директоров "Динамо" Дмитрий Гафин подтвердил, что в летнее трансферное окно команде предлагали подписать полузащитника Дениса Глушакова.
Фото: СЭ
"Да, много раз из разных источников, даже иногда из самых таких неожиданных источников предлагали", — сказал Гафин.

36-летний Глушаков до зимней паузы подписал контракт с клубом "Спартак" из Костромы. Прошлый сезон он выступал за "Пари НН" и подмосковные "Химки", а затем несколько месяцев находился без клуба.

Источник: "Спорт-Экспресс".


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