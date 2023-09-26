– Очередную сложную игру дали Кукуяну, и в очередной раз он справился. Я снизил ему оценку за непоказ желтой Промесу, когда тот полез толкаться с игроком "Динамо". Кукуян наказал динамовца, с карточкой в руке подошел к футболисту "Спартака", о чем-то с ним поговорил и убрал ее. Мне это не понравилось – это некрасиво. Из таких ситуаций надо выходить иначе – показывать в обе стороны. Ты же знаешь, что у них еще нет карточек, к тому же это уже добавленное время. А подходить с карточкой к Промесу и потом убирать ее в карман – такое себе действие, – цитирует Федотова "Чемпионат".
После 9-ти сыгранных туров "Спартак" под руководством Гильермо Абаскаля занимает 4-е место в таблице чемпионата России, набрав 16 очков. В минувшем туре "красно-белые" нанесли поражение "Динамо" в столичном дерби благодаря точному удару атакующего полузащитника Тео Бонгонда на седьмой минуте встречи. В ближайшем туре "Спартак" 1 октября на домашнем стадионе "Открытие Банк Арена" примет "Крылья Советов", которые идут вторыми в РПЛ.
Игорь Федотов – о судействе Кукуяна: подходить с карточкой к Промесу и потом убирать ее в карман – это некрасиво
Игорь Федотов, в прошлом арбитр чемпионата России, оценил судейство сочинца Павла Кукуяна в дерби между "Спартаком" и "Динамо" (1:0) в рамках 9-го тура РПЛ.
Фото: "Чемпионат"