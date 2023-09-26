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Глава РПЛ Алаев: уверен, пока идет СВО, в европейском футболе мы играть не будем

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Глава РПЛ Александр Алаев высказал мнение о том, что отстранение российских команд и клубов от официальных соревнований под эгидой УЕФА и ФИФА продлится до окончания специальной военной операции РФ на Украине.
Фото: РФС
Глава РПЛ Алаев: уверен, пока идет СВО, в европейском футболе мы играть не будем

– Я уверен – пока идет СВО, в европейском футболе мы играть не будем. Здесь соглашусь с Колосковым, это суровая правда жизни. Имея определенный опыт, понимание процессов изнутри, не вижу вариантов, что мы начнем играть с европейскими командами, пока идет СВО. В чем причина? Политическое давление. Все помним историю стыковых матчей чемпионата мира-2022, товарищеского матча с Боснией. Не вижу, как это может поменяться. При этом хотел бы ошибиться, – цитирует Алаева "РБ Спорт".

Отечественные клубы и команды отстранены от участия в официальных международных турнирах под эгидой УЕФА и ФИФА с конца февраля прошлого года из-за событий на Украине.

Генсек Федерации футбола Камеруна рассказал о том, что африканская сборная этой страны 12 октября проведет в Москве товарищескую игру с национальной командой России. Ранее сообщалось, что 16 октября национальная сборная России проведет еще один контрольный матч в рамках международной паузе. Планируется, что соперником команды Валерия Карпина станет Кения. По информации СМИ, встреча с высокой долей вероятности состоится на одной из арен на нейтральной территории в Турции. В предыдущей товарищеской игре россияне на выезде сыграли вничью со сборной Катара (1:1).


Сборная России Алаев УЕФА ФИФА РФС
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