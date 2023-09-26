– Это беспредел! Это дико. Сейчас футболист заявлен за новый клуб – это практика ФИФА. Знаю, что "Динамо" ведет переговоры с нынешним клубом Норманна. Надеюсь, компромиссы будут найдены, иначе это перейдет в ФИФА с перспективой дела в CAS. Но есть спорные моменты, в которых у каждой стороны может быть свой набор аргументов. А здесь настолько все очевидно, что не представляю аргументов с той стороны. Понимаю, под каким давлением сейчас ФИФА, но надеюсь, что здравый смысл победит. Прецедентов создавать не надо. Надеюсь, и в ФИФА это понимают. Надеюсь, футболист будет играть, а "Ростов" и "Динамо" получат полагающиеся им компенсации, – приводит слова Алаева "РБ Спорт".
В первой декаде августа полузащитник Матиас Норманн, имевший трудовой договор с "Ростовом" и выступавший на правах аренды за московское "Динамо", уведомил российские клубы о расторжении контрактов в одностороннем порядке и покинул территорию России без согласования с руководством команд. 27-летний норвежец объяснил свой шаг соображениями безопасности после атаки БПЛА на здания "Москва-Сити". Вскоре после отъезда из страны Норманн заключил соглашение с "Аль-Раедом" и уже дебютировал в составе своего нового клуба в чемпионате Саудовской Аравии, несмотря на наличие контракта с "Ростовом".
Алаев – о ситуации с Норманном: это беспредел! Надеюсь, в ФИФА понимают, что прецедентов создавать не надо
Президент РПЛ Александр Алаев прокомментировал своевольный отъезд из России норвежского полузащитника Матиаса Норманна, имевшего действующие контракты с "Ростовом" и московским "Динамо".
Фото: ФК "Динамо"