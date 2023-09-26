– Все клубы очень внимательно относятся к своим финансам. Нет такого, чтобы только потратить деньги. Все пытаются заработать самостоятельно. Любой спонсор или акционер просто так тратить не дает. Сложности очевидны, все не так хорошо, как преподносится.
У клубов РПЛ есть разные финансовые возможности. Все давно поменялось в плане зарплат. В целом вижу, насколько поменялись зарплаты – в целом по лиге они сильно упали. Надеюсь, со временем мы откроем все ведомости, но могу сказать – ситуация изменилась кардинально, никто точно не жирует, идет серьезная борьба за болельщика, – цитирует Алаева "РБ Спорт".
По итогам 9-ти сыгранных туров чемпионата России "Краснодар" возглавляет таблицу, набрав 21 очко. Его ближайшим преследователем являются самарские "Крылья Советов", которые отстают от лидера на 3 очка. Действующий чемпион страны "Зенит" из Санкт-Петербурга идет третьим, имея в активе 17 очков. Московские "Спартак" и "Динамо" замыкают пятерку сильнейших клубов Премьер-Лиги, заработав соответственно 16 и 15 очков. В ближайшем туре РПЛ 1 октября "Спартак" дома примет "Крылья Советов".
Алаев: в клубах РПЛ зарплаты сильно упали. Ситуация изменилась, никто точно не жирует
Глава РПЛ Александр Алаев констатировал заметное снижение величины заработных плат футболистов в клубах высшего дивизиона чемпионата России.
Фото: ФК "Локомотив"