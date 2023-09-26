– Летом истекает контракт, летом и поговорим. Сейчас ведем переговоры с "Арсеналом" и "Манчестер Юнайтед" (смеется). Ведем ли с "Краснодаром" переговоры? До окончания контракта 10 месяцев – рано еще. Не знаем, что за это время произойдет в мире и вообще в футболе, – приводит слова Гегечкори Metaratings.
В стартовавшем чемпионате полузащитник Ильзат Ахметов принял участие в 11 играх в составе "Краснодара", отметившись голом и результативной передачей. Контракт с 25-летним уроженцем Бишкека истекает летом 2024 года. За плечами Ахметова девять игр в майке национальной сборной России. Его рыночная стоимость оценивается порталом Transfermarkt в 3 млн евро. После 9-ти сыгранных туров РПЛ "Краснодар" с 21 очком лидирует в таблице.
Агент полузащитника "Краснодара" Ахметова: ведем переговоры с "Арсеналом" и "МЮ"
Ираклий Гегечкори, агент полузащитника "Краснодара" Ильзата Ахметова, ответил на вопрос о будущем своего клиента в команде.
Фото: ФК "Краснодар"