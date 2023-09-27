"Самое важное для обороны — это то, чтобы она играла долго и одним составом... Так вышло, что оборона у нас кардинально поменялась — у нас были два других центральных защитника в прошлом сезоне по сравнению с нынешним. Сейчас, слава Богу, все выровнялось в этом плане. Мы нашли двух центральных защитников внутри нашей команды — я имею в виду Морозова и Лукаса, которые теперь стабильно играют", — сказал Ненахов.
Спортсмен отметил, что в обороне железнодорожников ещё случаются ошибки, но это всё исправляется со временем и опытом. Защитник считает, что в победной игре с "Зенитом" (2:1) этих ошибок было меньше, хотя и признал, что они по-прежнему остаются.
24-летний Ненахов в нынешнем сезоне принял участие в 11 матчах, проведя на поле 825 минут. В этих встречах он не отметился результативными действиями, а его контракт с московским коллективом, за который он выступает с 2021 года, рассчитан ещё на девять месяцев.
Источник: "Известия".
Ненахов — о проблемах в обороне "Локо": оборона у нас кардинально поменялась, сейчас все выровнялось
Защитник "Локомотива" Максим Ненахов объяснил, почему у команды возникали проблемы в обороне.
Фото: ФК "Локомотив"