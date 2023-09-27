"Нобоа сказал, что наша команда сейчас не способна решать большие задачи? Это мнение Нобоа. У меня оно другое. Смотря, о каких задачах мы говорим. Если вопрос стоит о том, чтобы выиграть чемпионат, то в этом плане я с Нобоа соглашусь", — сказал Точилин.
Специалист считает, что у его команды есть потенциал и не исключил, что сочинцы в этом сезоне могут побороться за топ-5 таблицы чемпионата России. Точилин отметил, что важно верить в себя и идти к поставленной цели.
Сейчас "Сочи" идёт в зоне вылета, набрав шесть очков в девяти турах. До пятого места команду отделяют девять очков.
Источник: Sport24.
Точилин: согласен с Нобоа, что сейчас "Сочи" неспособен выиграть РПЛ
Главный тренер "Сочи" Александр Точилин согласился с полузащитником команды Кристианом Нобоа в том, что команде в этом сезоне не под силам выиграть чемпионат России.
Фото: "Чемпионат"