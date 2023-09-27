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Точилин: согласен с Нобоа, что сейчас "Сочи" неспособен выиграть РПЛ

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Главный тренер "Сочи" Александр Точилин согласился с полузащитником команды Кристианом Нобоа в том, что команде в этом сезоне не под силам выиграть чемпионат России.
Фото: "Чемпионат"
"Нобоа сказал, что наша команда сейчас не способна решать большие задачи? Это мнение Нобоа. У меня оно другое. Смотря, о каких задачах мы говорим. Если вопрос стоит о том, чтобы выиграть чемпионат, то в этом плане я с Нобоа соглашусь", — сказал Точилин.

Специалист считает, что у его команды есть потенциал и не исключил, что сочинцы в этом сезоне могут побороться за топ-5 таблицы чемпионата России. Точилин отметил, что важно верить в себя и идти к поставленной цели.

Сейчас "Сочи" идёт в зоне вылета, набрав шесть очков в девяти турах. До пятого места команду отделяют девять очков.

Источник: Sport24.


Точилин Нобоа Сочи
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