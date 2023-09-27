– Каждый раз нам так показывают, что их дело исключительно про политику. Какой смысл бойкотировать юниорские соревнования? В них же даже не взрослые люди принимают участие. Как это связано с событиями на Украине?
Текущие спортивные соревнования абсолютно не про спорт. Допуск наших футболистов определенно вызовет серию бойкотов, и так будет оказываться давление на УЕФА. Конечно, если половина Европы решит не участвовать в матчах с командами из России, УЕФА не будет им противостоять, а пойдет на поводу, – цитирует Журову RT.
Напомним, 26 сентября исполком Союза европейских футбольных ассоциаций принял решение допустить юношеские сборные России возрастной категории U17 к официальным международным турнирам под своей эгидой в нейтральном статусе. При этом УЕФА выставил ряд условий: выступления без флага страны, национального гимна и игровой формы. Кроме того, остается в силе запрет на проведение международных соревнований на территории РФ.
Дания, Швеция, Украина, Англия, Латвия и Польша оперативно отреагировали на решение УЕФА и объявили бойкот матчей против сборной России до 17 лет и против любых других отечественных команд в соревнованиях под эгидой организации.
С февраля 2022 года отечественные клубы и команды отстранены от международных турниров под эгидой ФИФА и УЕФА из-за событий на Украине. В отсутствие официальных соревнований россияне ограничиваются проведением товарищеских матчей с представителями Азии и Африки. В последней контрольной встрече национальная команда под руководством Валерия Карпина поделила очки с Катаром (1:1). Ожидается, что ближайшие игры сборная России проведет 12 и 16 октября против Камеруна и Кении соответственно. Пока официального подтверждения от РФС дат и мест проведения встреч с африканскими соперниками не было.
Журова: допуск российских футболистов вызовет серию бойкотов. УЕФА не будет им противостоять, а пойдет на поводу
Депутат Госдумы РФ, прославленная конькобежка Светлана Журова высказалась по поводу решения ряда прибалтийских и скандинавских стран бойкотировать матчи с юношеской сборной России до 17 лет.
Фото: Globall Look Press