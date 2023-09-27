– "Зенит" в самом деле многократный и многолетний чемпион, 5 лет подряд завоевывал титул чемпиона России, брал кубки. Сейчас у нас не та позиция, на которую рассчитывали. Но это вполне объяснимо. Чемпионат сложный, все команды, особенно после стольких лет доминирования "Зенита", по-особенному настраиваются на каждый матч против нас.
В девятом туре чемпионата России по футболу петербургский "Зенит" на своем сыграл против московского "Локомотива". Сине-бело-голубые потерпели поражение от "железнодорожников" со счетом 1:2. В настоящее время подопечные Сергея Семака имеют на своем счету 17 набранных баллов. Они располагаются на третьем месте в турнирной таблице.
В десятом туре Российской Премьер-Лиги петербургский "Зенит" на выезде сыграет против "Оренбурга". Данная встреча состоится 30 сентября 2023 года.
Источник: Sport24
Защитник "Зенита" Фернандес: сейчас у нас не та позиция, на которую мы рассчитывали
Защитник петербургского "Зенита" Марио Фернандес высказался о текущем расположении сине-бело-голубых в турнирной таблице РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"