"Даже несмотря на отсутствие еврокубков, "Зенит" остается самым большим клубом России. Так что для меня это крутая возможность, и когда-нибудь, завершив карьеру, я буду с гордостью говорить, что защищал цвета "Зенита", — сказал Изидор.
Спортсмен отметил, что мечтает вернуться с коллективом в Лигу чемпионов и выразил надежду, что возвращение российских команд в еврокубки произойдёт в обозримом будущем. Напомним, нападающий подписан действующим чемпионом России на правах аренды с обязательным выкупом из "Локомотива".
Источник: "Чемпионат".
Изидор: завершив карьеру, я буду с гордостью говорить, что защищал цвета "Зенита"
Нападающий "Зенита" Вильсон Изидор высказался о своей команде.
Фото: ФК "Зенит"