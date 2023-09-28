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Изидор: завершив карьеру, я буду с гордостью говорить, что защищал цвета "Зенита"

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Нападающий "Зенита" Вильсон Изидор высказался о своей команде.
Фото: ФК "Зенит"
"Даже несмотря на отсутствие еврокубков, "Зенит" остается самым большим клубом России. Так что для меня это крутая возможность, и когда-нибудь, завершив карьеру, я буду с гордостью говорить, что защищал цвета "Зенита", — сказал Изидор.

Спортсмен отметил, что мечтает вернуться с коллективом в Лигу чемпионов и выразил надежду, что возвращение российских команд в еврокубки произойдёт в обозримом будущем. Напомним, нападающий подписан действующим чемпионом России на правах аренды с обязательным выкупом из "Локомотива".

Источник: "Чемпионат".


Изидор Зенит
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