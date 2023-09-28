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Салтыков: хотелось бы, чтобы нас вернули в еврокубки

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Форвард самарских "Крыльев Советов" Никита Салтыков рассказал о том, какую цель он ставит перед собой.
Фото: ПФК "Крылья Советов"
– Главное – я должен чувствовать, что прогрессирую. Конечно, хотелось бы, чтобы нас вернули в Европу, чтобы я принимал участие в матчах еврокубков. В чем надо добавить? В игре в обороне есть проблемы, не всегда отрабатываю сзади. Такие косяки бывают, но сейчас стараюсь добегать.

19-летний Никита Салтыков является воспитанником "Чертаново". В феврале 2022 года российский футболист перешел в стан самарских "Крыльев Советов". Его действующий трудовой договор с "волжанами" рассчитан до июня 2025 года. В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 12 матчах своей команды. Ему удалось записать на свой счет четыре забитых мяча и две результативные передачи.

Источник: "Чемпионат"


Крылья Советов Салтыков
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