– Главное – я должен чувствовать, что прогрессирую. Конечно, хотелось бы, чтобы нас вернули в Европу, чтобы я принимал участие в матчах еврокубков. В чем надо добавить? В игре в обороне есть проблемы, не всегда отрабатываю сзади. Такие косяки бывают, но сейчас стараюсь добегать.
19-летний Никита Салтыков является воспитанником "Чертаново". В феврале 2022 года российский футболист перешел в стан самарских "Крыльев Советов". Его действующий трудовой договор с "волжанами" рассчитан до июня 2025 года. В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 12 матчах своей команды. Ему удалось записать на свой счет четыре забитых мяча и две результативные передачи.
Источник: "Чемпионат"
Салтыков: хотелось бы, чтобы нас вернули в еврокубки
Форвард самарских "Крыльев Советов" Никита Салтыков рассказал о том, какую цель он ставит перед собой.
Фото: ПФК "Крылья Советов"