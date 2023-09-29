– Экспертно-судейская комиссия РФС рассмотрела наше обращение после матча со "Спартаком". И не удовлетворила его. Мы раздосадованы таким решением, но не унываем. Позитивный настрой нужен даже в тех ситуациях, когда тебе второй раз говорят нет. Поэтому...
Если вы профессиональный боксер или самбист, умеете при незначительном контакте, случайно и без лишней агрессии, с применением незначительной силы вырубать соперников, пришлите скорее нам свои резюме. Мы подпишем с вами контракт. Нам в команде нужны и такие профессионалы! – пошутил Мелик-Гусейнов в своем Telegram-канале, сопроводив текст ироничным фото.
Экспертно-судейская комиссия РФС признала верными все судейские решения арбитра Евгения Буланова в матче 4-го тура групповой стадии Пути РПЛ Кубка России между "Пари НН" и "Спартаком" (0:3). ЭСК РФС рассмотрела обращение поволжского клуба по 5 эпизодам кубковой встречи "Пари Нижний Новгород" – "Спартак". Во всех моментах члены комиссии единогласно поддержали решения судьи Евгения Буланова.
Напомним, нижегородский клуб просил дать оценку эпизоду с неназначением 11-метровых ударов в ворота "красно-белых" на 17-й минуте, 31-й минуте и 59-й минуте, а также ситуации с незасчитанным голом "Пари НН" на 48-й минуте и засчитанным мячом "Спартака" на 91-й минуте.
Матч группы D между "Пари НН" и "Спартаком" состоялся 19 сентября в Нижнем Новгороде. Команда Гильермо Абаскаля одержала разгромную победу со счетом 3:0 и досрочно обеспечила себе выход в плей-офф с 1-го места в квартете.
Гендиректор "Пари НН": мы раздосадованы решением ЭСК после матча со "Спартаком"
Генеральный директор "Пари Нижний Новгород" Давид Мелик-Гусейнов отреагировал на решение ЭСК РФС поддержать все решения арбитра Евгения Буланова в 5 эпизодах кубковой встречи со "Спартаком" (0:3).
Фото: Telegram-канал Давида Мелика-Гусейнова