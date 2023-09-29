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Федотов – о пенальти в ворота "Урала" в матче 10-го тура РПЛ с "Ростовом": это 11-метровый удар, вопросов нет

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Арбитр Игорь Федотов прокомментировал эпизод с 11-метровым ударом в матче 10-го тура РПЛ между "Ростовом" и "Уралом".
Фото: Getty Images
– Это 11-метровый удар. Игрок "Урала" выпрыгнул и отставил руку в сторону, тем самым увеличив площадь тела. Сейчас такие пенальти ставят, тут вопросов нет. Кому-то это может быть непонятно, люди могут спрашивать, куда же футболисту было девать руки. Но сейчас это даже не момент для обсуждения.

Напомним, в эти минуты в Ростове проходит очередной матч десятого тура Российской Премьер-лиги. В рамках него местный "Ростов" встречается с екатеринбургским "Уралом". На момент написания новости счет в этом поединке равный – 2:2. Его обслуживает бригада рефери Романа Галимова. Отметим, что арбитр на 30-й минуте после помощи ВАР назначил 11-метровый удар в ворота гостей (за игру рукой защитника Кики). Футболист ростовчан Максим Осипенко, в свою очередь, реализовал пенальти.

Источник: "Чемпионат"


Федотов И Урал Ростов
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