"Карпин мог в будущем возглавить сборную из европейской страны, но из-за политики сейчас это представить сложно — сейчас к русским не очень хорошее отношение... У него есть футбольный интеллект, характер, опыт и харизма. За такого специалиста многие бы хотели побороться в Европе, но не сейчас", — сказал Петржела.
Бывший тренер "Зенита" считает, что главного тренера сборной России в будущем могут пригласить в другую команду, учитывая тот факт, что у Карпина есть два гражданства ЕС. Петржела считает, что это повышает шансы Карпина на поиск работы в Европе.
Напомним, в своё время Карпин тренировал испанскую "Мальорку". В "Ростове" специалист с перерывами работает с декабря 2017 года, а в сборной России — с 2021 года.
Источник: Sport24.
Петржела: за Карпина многие бы хотели побороться в Европе, но не сейчас
Бывший главный тренер "Зенита" Властимил Петржела высказался о главном тренере "Ростова" Валерии Карпине.
Фото: "Чемпионат"