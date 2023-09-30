– Была нервозность. Не так хорошо контролировали мяч. Когда получалось — создавались моменты. Хотели сместить вектор от трех высоких защитников "Балтики". Думали, анализировали… Забили гол, и… Сыграли по счету? Да, спасибо за помощь.
Напомним, московский ЦСКА сегодня провел поединок против калининградской "Балтикой" на родной для себя "ВЭБ Арене". Данная встреча вошла в программу десятого тура Российской Премьер-лиги. Она завершилась победой подопечных Владимира Федотова – 1:0. В их составе забитым мячом отметился форвард Виктор Давила. Благодаря виктории красно-синие сумели заработать 16 очков. Они поднялись на шестое место в турнирной таблице.
Источник: Sport24
Федотов – о победе над "Балтикой": была нервозность. Забили гол и сыграли по счету
Наставник московского ЦСКА Владимир Федотов высказался о победе своей команды над калининградской "Балтикой" (1:0) в матче 10-го тура чемпионата России.
Фото: ПФК ЦСКА