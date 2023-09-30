– Сергей Николаевич, смотрю, в великолепной форме. Думаю, что он участвует в тренировочном процессе во всем. Надо отдать должное, человек хорошо сложен и следит за собой. Это одно из условий. Думаю, что усилил бы сто процентов.
44-летний Сергей Игнашевич завершил профессиональную футбольную карьеру пять лет назад. Отметим, что с 2004 по 2018 года бывший защитник сборной России выступал за московский ЦСКА. В составе "армейцев" он завоевал в общей сложности 18 трофеев.
Напомним, сегодня "Балтика" Сергея Игнашевича в гостях в рамках 10-го тура Российской Премьер-Лиги сыграла с московским ЦСКА. Команда Владимира Федотова победила со счетом 1:0.
Источник: "Матч ТВ"
Федотов: Игнашевич сто процентов усилил бы нынешний состав ЦСКА
Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов ответил на вопрос о том, усилил бы нынешний наставник калининградской "Балтики" Сергей Игнашевич текущий состав "армейцев".
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