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Федотов — о Мухине на позиции защитника: с "Балтикой" Максим сыграл надежно, качественно

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Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов оценил игру Максима Мухина на позиции защитника.
Фото: "Чемпионат"
"Да, не все получается. Но тут требуются навык, сыгранность в этой зоне. Нужен прогресс, добавлять в обороне. С "Балтикой" Максим сыграл надежно, качественно. Были моменты, когда надо было поменять фланги, развернуть игру — но это все придет", — сказал Федотов.

Специалист заявил, что в центре обороны появился Мухин, а не Кирилл Набабкин из-за банальной усталости. Федотов рассказал, что в составе ЦСКА на поле появляются те, кто лучше готов к конкретной игре.

21-летний Мухин в 14 матчах нынешнего сезона забил два гола и отдал результативную передачу.

Источник: Sport24.


Мухин Федотов ЦСКА
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