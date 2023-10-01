"Да, не все получается. Но тут требуются навык, сыгранность в этой зоне. Нужен прогресс, добавлять в обороне. С "Балтикой" Максим сыграл надежно, качественно. Были моменты, когда надо было поменять фланги, развернуть игру — но это все придет", — сказал Федотов.
Специалист заявил, что в центре обороны появился Мухин, а не Кирилл Набабкин из-за банальной усталости. Федотов рассказал, что в составе ЦСКА на поле появляются те, кто лучше готов к конкретной игре.
21-летний Мухин в 14 матчах нынешнего сезона забил два гола и отдал результативную передачу.
Источник: Sport24.
Федотов — о Мухине на позиции защитника: с "Балтикой" Максим сыграл надежно, качественно
Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов оценил игру Максима Мухина на позиции защитника.
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