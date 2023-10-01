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Личка: Чавес — постаревший Захарян? Возможно

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Главный тренер "Динамо" Марцел Личка отшутился на вопрос, что полузащитник команды Луис Чавес является постаревшей копией хавбека Арсена Захаряна.
Фото: Денис Бушковский / Матч ТВ
"Чавес — это постаревший Арсен? Возможно (смеется)", — сказал Личка.

Напомним, 20-летний Захарян покинул московскую команду в августе 2023 года, решив перебраться в Испанию. Футболист подписал долгосрочное соглашение с клубом "Реал Сосьедад".

Луис Чавес перешёл в "Динамо" из мексиканской "Пачуки".

Источник: Sport24.


Ла Лига Чавес Захарян Личка Динамо Реал Сосьедад
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