"Чавес — это постаревший Арсен? Возможно (смеется)", — сказал Личка.
Напомним, 20-летний Захарян покинул московскую команду в августе 2023 года, решив перебраться в Испанию. Футболист подписал долгосрочное соглашение с клубом "Реал Сосьедад".
Луис Чавес перешёл в "Динамо" из мексиканской "Пачуки".
Источник: Sport24.
Личка: Чавес — постаревший Захарян? Возможно
Главный тренер "Динамо" Марцел Личка отшутился на вопрос, что полузащитник команды Луис Чавес является постаревшей копией хавбека Арсена Захаряна.
Фото: Денис Бушковский / Матч ТВ