"В чемпионате России есть интересные игроки, например, я знаю, что испанские команды наблюдают за Федором Чаловым", — сказал Мендоза.
Агент отметил, что российский футболист давно находится в Испании на хорошем счету, в том числе благодаря голам в ворота "Реала" несколько лет назад. Мендоза считает, что нападающему подойдёт чемпионат Испании.
Источник: "Евро-Футбол.Ру".
Агент Мендоза: испанские команды наблюдают за Федором Чаловым
Агент Антонио Мендоза заявил, что испанские команды следят за нападающим ЦСКА Фёдором Чаловым.
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