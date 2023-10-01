"Мне лично Мирлинд Даку поднадоел по ходу матча. Мне кажется, он провел хорошую игру, нам в некоторые моменты было непросто, он достаточно массивный и агрессивный форвард. Наверно, таких мало в РПЛ, поэтому у нас сложности с ним и возникли", — сказал Сафонов.
Албанский форвард перешёл в российскую команду в летнее трансферное окно. В 14 матчах на его счету два забитых мяча и одна результативная передача. Соглашение между сторонами рассчитано до лета 2026 года.
"Краснодар" благодаря победе над казанской команде набрал 24 очка и закрепился на первой строчке турнирной таблицы. У идущих вторыми "Крыльев Советов" на шесть очков меньше, но игра в запасе.
Источник: РИА Новости.
Сафонов: лично мне Даку поднадоел во время матча с "Рубином". Таких форвардов мало в РПЛ
Вратарь "Краснодара" Матвей Сафонов высказался о нападающем "Рубина" Мирлинде Даку.
Фото: Александр Федоров, «СЭ»