"Кому показал сердечко после гола? Это моей семье, родным, супруге, дочкам. Они пока не смогли приехать из Чили. Поддерживают меня, болеют за нас. Поэтому этот гол посвящаю супруге и семье", — сказал Давила.
Спортсмен отметил, что только со стороны его гол может показаться лёгким, а на поле всё было по-другому, ведь правильное решение нужно принимать за долю секунды. Давила признается, что ему повезло с траекторией мяча, который полетел точно в ворота.
Источник: пресс-служба ЦСКА.
Давила — о дебютном мяче за ЦСКА: посвящаю его супруге и семье
Нападающий ЦСКА Виктор Давила рассказал, кому посвятил свой дебютный мяч за команду в матче с "Балтикой" (1:0) в 10-м туре РПЛ.
Фото: ПФК ЦСКА