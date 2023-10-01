"Переход Марио в "Зенит"? Долгое время думал, что в России могу играть только в ЦСКА, но сейчас… Такова жизнь", — сказал Бистрович.
Напомним, Бистрович, вернувшийся летом в расположение московского клуба после аренд, был отправлен в новую аренду. Футболиста на сезон арендовала "Балтика" с возможным правом выкупа.
Источник: Sport24.
Бистрович — о Фернандесе в "Зените": тоже думал, что в России могу играть только в ЦСКА
Полузащитник "Балтики" Кристиян Бистрович высказался о переходе своего экс-одноклубника по ЦСКА Марио Фернандеса в "Зенит".
Фото: ФК "Зенит"