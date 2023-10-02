"Удивила ли меня его замена? Не я сделал замену. А так в футболе все бывает. Замена Квинси — такое бывает", — сказал Джикия.
Промес покинул поле по ходу второго тайма, не сумев помочь своей команде забить хотя бы один мяч в ворота самарцев. В нынешнем сезоне у Промеса четыре гола и шесть результативных передач в 13 матчах.
Источник: Sport24.
Джикия — о замене Промеса по ходу матча с "Крыльями": не я ее сделал, но такое бывает в футболе
Защитник "Спартака" Георгий Джикия прокомментировал замену нападающего Квинси Промеса по ходу матча с "Крыльями Советов" (0:4) в 10-м туре РПЛ.
Фото: Global Look Press