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Джикия — о замене Промеса по ходу матча с "Крыльями": не я ее сделал, но такое бывает в футболе

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Защитник "Спартака" Георгий Джикия прокомментировал замену нападающего Квинси Промеса по ходу матча с "Крыльями Советов" (0:4) в 10-м туре РПЛ.
Фото: Global Look Press
"Удивила ли меня его замена? Не я сделал замену. А так в футболе все бывает. Замена Квинси — такое бывает", — сказал Джикия.

Промес покинул поле по ходу второго тайма, не сумев помочь своей команде забить хотя бы один мяч в ворота самарцев. В нынешнем сезоне у Промеса четыре гола и шесть результативных передач в 13 матчах.

Источник: Sport24.


Джикия Спартак Промес
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