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Салтыков: слухи про "Локо"? Хочется идти с "Крыльями" от игры к игре

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Нападающий "Крыльев Советов" Никита Салтыков прокомментировал информацию о возможном переходе в "Локомотив" в зимнее окно.
Фото:ПФК «Крылья Советов»
"Моими трансферами занимается мой агент. "Локомотив" — шаг вперед? Если бы да кабы. Я не загадываю. Хочется идти с "Крыльями" от игры к игре", — сказал Салтыков.

Спортсмен отметил, что старается абстрагироваться от информации, появляющейся в прессе, заявив, что его дело выходить на поле и побеждать в каждой игре.

Ранее появилась информация, что "Локомотив" в зимнее трансферное окно выкупит футболиста.

Источник: Sport24.


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