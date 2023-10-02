"Моими трансферами занимается мой агент. "Локомотив" — шаг вперед? Если бы да кабы. Я не загадываю. Хочется идти с "Крыльями" от игры к игре", — сказал Салтыков.
Спортсмен отметил, что старается абстрагироваться от информации, появляющейся в прессе, заявив, что его дело выходить на поле и побеждать в каждой игре.
Ранее появилась информация, что "Локомотив" в зимнее трансферное окно выкупит футболиста.
Источник: Sport24.
Салтыков: слухи про "Локо"? Хочется идти с "Крыльями" от игры к игре
Нападающий "Крыльев Советов" Никита Салтыков прокомментировал информацию о возможном переходе в "Локомотив" в зимнее окно.
Фото:ПФК «Крылья Советов»