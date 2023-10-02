Для "Крыльев Советов" это, безусловно, историческая победа, которую, я уверен, мы будем вспоминать. У "Спартака" было 15-20 минут, может быть, но все остальное время "Крылья" доминировали, и я очень горд за нашу команду, которая продемонстрировала и мастерство, и командные взаимодействия, и самоотверженность. Не поддалась на провокации, где-то на грязную игру и заслуженно, достойно победила", — сказал Азаров.
Азаров отметил, что ранее отмечал, что у самарской команды нет потолка, что позволяет ей быть способной обыграть любого соперника. Азаров рассказал, что перед игрой было много сомнений насчёт класса "Крыльев", правильности их нахождения на второй строчке в турнирной таблице. Губернатор считает, что разгромом "Спартака" эти вопросы были сняты. Азаров считает, что нет и никаких вопросов по поводу того, кто в этой игре был главной командой на поле.
Источник: ТАСС.
Губернатор Самарской области: "Крылья" не поддались на провокации и грязную игру "Спартака"
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров прокомментировал победу "Крыльев Советов" над "Спартаком" (4:0) в 10-м туре РПЛ.
Фото: ТАСС