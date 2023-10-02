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Титов — о разгроме "Спартака": для "Крыльев" это был матч жизни

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Бывший полузащитник "Спартака" Егор Титов прокомментировал поражение команды от "Крыльев Советов" (0:4) в 10-м туре РПЛ.
Фото: "Чемпионат"
"Первое, что надо отметить, — это настрой самарцев. Для них это матч жизни, чтобы показать всем, что они находятся в лидирующей двойке после этого матча", — сказал Титов.

Титов отметил, что наставник самарцев Игорь Осинькин переиграл своего визави по всем статьям. Титов подметил, что у красно-белых было мало моментов, однако отметил, что "Спартак", скорее всего, не заслуживал такого результата.

Источник: РИА Новости.


Титов Спартак Крылья Советов
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