"Первое, что надо отметить, — это настрой самарцев. Для них это матч жизни, чтобы показать всем, что они находятся в лидирующей двойке после этого матча", — сказал Титов.
Титов отметил, что наставник самарцев Игорь Осинькин переиграл своего визави по всем статьям. Титов подметил, что у красно-белых было мало моментов, однако отметил, что "Спартак", скорее всего, не заслуживал такого результата.
Источник: РИА Новости.
Титов — о разгроме "Спартака": для "Крыльев" это был матч жизни
Бывший полузащитник "Спартака" Егор Титов прокомментировал поражение команды от "Крыльев Советов" (0:4) в 10-м туре РПЛ.
Фото: "Чемпионат"